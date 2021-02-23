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جونسون متفائل بفتح الاقتصاد البريطاني بالكامل في 21 يونيو

بريطانيا كورونا اقتصاد
اقتصاد بريطانيا قد يفتح في 21 يونيو
اقتصاد بريطانيا

جونسون متفائل بفتح الاقتصاد البريطاني بالكامل في 21 يونيو

دون ضمانات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل جدا بإمكانية فتح الاقتصاد بالكامل في 21 يونيو لكن دون ضمانات.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب في وقت سابق أمس عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنكلترا بحلول نهاية حزيران/يونيو، عارضا استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بشكل "حذر" إنما "لا رجعة فيه" بدءا بإعادة فتح المدارس في مطلع آذار/مارس.

كما قال: "يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر اللقاحات". وأضاف أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول ... إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا... على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

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يذكر أن المملكة المتحدة تفرض منذ مطلع العام ثالث إغلاق لمكافحة الوباء مع تسجيل طفرة إصابات ناجمة عن نسخة متحورة عن الفيروس أسرع انتشارا ظهرت في جنوب إنكلترا وقاربت معها المستشفيات على استنفاد طاقاتها.

ومع تراجع الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات جراء حملة التلقيح المكثفة في البلد الأكثر تضررا في أوروبا جراء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص فيه، تستعد بريطانيا لتخفيف القيود تدريجيا.

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