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السعودية تسمح لهذه الفئات من مواطنيها بالسفر عبر المنافذ مباشرة

مدينة الرياض
جانب من العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

السعودية تسمح لهذه الفئات من مواطنيها بالسفر عبر المنافذ مباشرة

طلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات، أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

يأتي هذا إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس، بهدف الحد من ارتفاع المنحنى الوبائي.

يأتي هذا فيما تكثف وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية الجهود بغية توعية المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات من أجل الحد من انتشار الوباء، وارتفاع معدل الإصابات بكورونا، لا سيما مع تسجيل عدة دول حول العالم سلسلة جديدة أكثر انتشارا من الفيروس.

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