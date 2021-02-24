صادرات النفط السعودية تتراجع 34% في الربع الرابع

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، تراجع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 25.7% في الربع الرابع من عام 2020، لتصل إلى 180.8 مليار ريال، مقابل 243.4 مليار ريال في الربع الرابع من 2019.

وقالت الهيئة إن التراجع جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 34% ما يعادل 63.3 مليار ريال، لتبلغ 122.88 مليار ريال، مقابل 186.15 مليار ريال في الربع الرابع من 2019.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.5% في الربع الرابع من 2019، إلى 68% في الربع الرابع من 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث من 2020 بمقدار 18.9 مليار ريال بنسبة 11.7%.

وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 1.1% في الربع الرابع من 2020، لتسجل 57.9 مليار ريال مقابل 57.3 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2019، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات إلى 32% في الربع الرابع 2020، مقابل 23.5% في الربع الرابع من 2019.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 31.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 14.4%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها وتمثل نسبة 25.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت بنسبة 5.2% عن الربع الرابع من عام 2019.

الواردات السعودية

وانخفضت الواردات السعودية في الربع الرابع من 2020، بنسبة 7.4% تعادل 10.8 مليار ريال لتسجل 134.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 144.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، وذلك نتيجة لانخفاض معظم القطاعات مقارنة مع الربع الرابع من 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.2% في الربع الرابع من 2020، مقابل 39.5% في الربع الرابع من 2019، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 1.1%، وانخفاض الواردات بنسبة 7.4% خلال الربع الرابع من 2020.

وحقق الميزان التجاري للسعودية فائضاً بلغ 46.63 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 98.5 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

ديسمبر 2020

وقالت الهيئة إن الصادرات السلعية السعودية انخفضت بنسبة 24.5% في شهر ديسمبر 2020، لتسجل 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في ديسمبر 2019، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 19.5 مليار ريال بنسبة 29.6% لتهبط إلى 46.39 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 65.87 مليار ريال في ديسمبر 2019.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.7% في ديسمبر 219، إلى 71.6% في ديسمبر 2020.

وسجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً بنسبة 7.7% لتصل إلى 18.4 مليار ريال في شهر ديسمبر 2020، مقابل 20 مليار ريال في شهر ديسمبر 2019.

وانخفضت الواردات السعودية بنسبة 12% ما يعادل 12% في ديسمبر 2020، لتصل إلى 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال في ديسمبر 2019.

وبلغ فائض الميزان التجاري 19.92 مليار ريال في ديسمبر 2020، مقابل 34.82 مليار ريال في ديسمبر 2019.

وبحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية 7.71 مليون برميل يومياً، في ديسمبر 2020، منها صادرات خام بواقع 6.495 مليون برميل يومياً.

يذكر أن تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة، كان قد قرر تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو 2020، وعدله إلى 7.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من أغسطس 2020، ثم إلى 7.2 مليون برميل يومياً من بداية يناير 2021، مع استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات نظراً للظروف التي تمر بها هذه الدول.

وضمن اتفاق "أوبك+"، خفضت المملكة العربية السعودية أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك، إنتاجها بواقع ألفي برميل يومياً، ليصل إلى 8.964 مليون برميل يومياً خلال ديسمبر 2020، مقابل 8.966 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2020.