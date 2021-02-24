وزير المالية الكويتي: مشروع قانون السحب من صندوق الأجيال إجراء مؤقت

دافع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عن مشروع القانون التي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، الذي من شأنه أن يسمح لها بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة سنويا، معتبرا أنه إجراء مؤقت للوفاء بالتزامات الحكومة.

وأشار "حمادة" إلى أن إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو الصندوق.

وتوقع وزير المالية أن تسجل بلاده عجزا تراكميا تفوق قيمته 55 مليار دينار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بإجمالي مصروفات تبلغ 114 مليار دينار، منها 71% للإنفاق على الرواتب والدعم.