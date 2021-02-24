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ظريف يناشد نظيره في "سول".. وأموال إيران المجمدة تبحث عن مخرج

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
اقتصاد إيران

ظريف يناشد نظيره في "سول".. وأموال إيران المجمدة تبحث عن مخرج

الحرس الثوري الإيراني كان قد احتجز ناقلة نفط كورية الشهر الماضي

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دبي - العربية.نت

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عبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي بنظيره الكوري الجنوبي، عن أمله بأن تقوم سول بتسهيل وصول إيران إلى أرصدتها المجمدة في المصارف الكورية، وفق ما ورد في قناة العالم الإيرانية.

وأبدى وزير خارجية كوريا الجنوبية عزمه بذل جميع مساعيه للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الكورية، مؤكدا دعم بلاده للحوار بين أطراف الاتفاق النووي.

وكانت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية قد أكدت أن إيران وافقت على مقترح سول بشأن كيفية استخدام أصولها المجمدة في البنوك الكورية.

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وقالت الوزارة أمس الثلاثاء، إن إلغاء التجميد الفعلي للأصول سيتم من خلال المشاورات مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

يذكر أن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، كان زعم الاثنين، أن طهران توصلت إلى اتفاق مع حكومة سول حول "كيفية تحويل" جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، و"الاستفادة" منها في "أغراض محددة"، وفق وكالة أنباء "فارس".

كما ادعى همتي أن هذا الاتفاق جرى خلال زيارته سفير كوريا الجنوبية في طهران، وأنه "تم إخطار كوريا الجنوبية بقرارات البنك المركزي حول حجم الموارد التي يمكن تحويلها والبنوك المحددة"، فيما رفض الإعلان عن حجم تلك الأموال التي من المقرر تحويلها.

7 مليارات دولار

وكان المصرف المركزي الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تصل إلى 7 مليارات دولار.

يشار إلى أن تلك الأموال تم تجميدها بسبب العقوبات الأميركية ضد طهران.

ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران
ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران

يذكر أنه بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كورية في المياه الخليجية، الشهر الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية أن طهران تريد الحصول على مليار دولار من أموالها في كوريا الجنوبية.

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