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المقاطعة تهوي بواردات السعودية من تركيا 72%.. الأدنى منذ سنة

اقتصاد صادرات تركيا مناسبة
بلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال في ديسمبر
اقتصاد تركيا

المقاطعة تهوي بواردات السعودية من تركيا 72%.. الأدنى منذ سنة

بلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال في ديسمبر انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر/كانون الأول.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة تراجع 72.2%، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر/كانون الأول 2019 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية.

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وكان مختصون في أعمال القطاع الخاص قد قالوا في أكتوبر الماضي، إن القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية.

وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية.

وتبعث، بحسب المختصين، على ثبات السوق المحلية برسائل مطمئنة للمستهلك في الداخل، خاصة بعد مرور تجربة فعلية إبان جائحة فيروس كورونا وكيف استطاعت الحكومة والقطاع الخاص على مواجهة الأزمة وتوفير كافة السلع وتحديدا الرئيسية مع ثبات الأسعار في السوق دون نقص في المعروض.

الأمر الذي يعزز قوة السوق على مواجهة نتائج الحملة الشعبية الأخيرة لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية والتي شهدت تفاعلا من مختلف المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات تجارية وصناعية مختلفة.

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