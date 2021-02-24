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كورونا يكبد ألمانيا أول عجز ميزانية في 10 سنوات

اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا يواجه ضربات كورونا
اقتصاد

كورونا يكبد ألمانيا أول عجز ميزانية في 10 سنوات

الصادرات ونشاط التشييد يعززان نمو الاقتصاد بالربع الأخير من العام الماضي

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برلين - رويترز

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ساعدت صادرات قوية ونشاط تشييد متين في نمو الاقتصاد الألماني 0.3%، بأفضل مما كان متوقعا، في الربع الأخير من العام الماضي، لكن تشديد إجراءات العزل العام في البلاد وخارجها يخيم على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.

تمثل البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الأربعاء تعديلا بالرفع لتقدير سابق بنمو 0.1% خلال الربع الماضي.

وعدَّل المكتب أيضا بالرفع رقم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بأكمله إلى -4.9% من -5.0%.

وبعد تعديله في ضوء عوامل التقويم، انكمش الاقتصاد الألماني 5.3% العام الماضي، وهو انكماش أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية عديدة، بدعم من استجابة مالية قوية للضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقال المكتب إن إنفاقا سخيا ممولا بالديون سبَّب عجزا كليا في ميزانية الدولة 139.6 مليار يورو أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأول منذ 2011 وثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا.

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