هذه شروط ضريبة التصرفات العقارية في مصر

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، ولا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

وأضاف الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، أن ضريبة التصرفات العقارية أقرت منذ عام 1939 وخفضت اعتباراً من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما يخضع لهذه الضريبة.

وذكر البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ "التصرف العقاري"، مثل بيع شقة، ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما، موضحا أن ضريبة التصرفات العقارية تسري على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

وأكد البيان أن كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.

وأشار البيان إلى أن هناك خلطا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية "العوايد سابقا" وضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادا للمتصرف أو البائع مثلاً.

وأوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، وأن السكن الخاص معفي حتى أقل من مليوني جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية مليوني جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ 120 جنيهاً فقط سنوياً.

كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.