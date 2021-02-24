الدواء الأميركية: جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة

أكدت هيئة الدواء الأميركية أن الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون إند جونسون" فعالة ضد كورونا.

إلى ذلك، أعلنت شركة سانوفي الفرنسية، أنها ستقوم بمساعدة شركة جونسون آند جونسون لإنتاج لقاحها في فرنسا في وقت تتطلع فيه الدول الأوروبية إلى تكثيف اللقاحات وتوسيع نطاقها للخروج من حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للاقتصاد.

وقدمت شركة "جونسون آند جونسون" بيانات لقاحها للصحة العالمية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ، في حين أشارت إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية تقيم لقاحها حاليا، قالت إن "استخدام لقاحنا سيكون أسهل لأنه من جرعة واحدة".

وسيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا.

من جهة أخرى، أكدت دراسة طبية حديثة أن فاعلية لقاحي فايزر وأسترازينيكا في خفض التنويم في المستشفيات للمصابين ممن تلقوا اللقاح تتحسن بعد الجرعة الأولى من اللقاح لتصل إلى ذروتها بين الأيام 28 - 34 يوما (4 - 5 أسابيع) لكلا اللقاحين.

وذلك مقارنة مع نظائرهم ممن لم يتلقوا اللقاح، حيث كانت فاعلية لقاح فايزر في خفض دواعي التنويم في المستشفيات 85% في حين كانت فاعلية لقاح أسترازينيكا أكبر ووصلت إلى 94%.

هذه الدراسة الطبية التي تم نشر مقال عنها في مجلة BMJ في تاريخ 22 فبراير 2021 وهي خاصة بمتابعة التعرض الجماعي للقاح كوفيد-19 تم إجراؤها في المملكة المتحدة في إسكتلندا تحديداً على 1.137.775 شخصاً تم تطعيمهم بين المدة من 8 ديسمبر 2020 إلى 15 فبراير 2021.