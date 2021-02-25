تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

تقدم عدد أقل من الأميركيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض في إصابات كوفيد-19، لكن توقعات سوق العمل للمدى القريب تشوبها الضبابية بعد عواصف شتوية ألحقت أضرارا بالغة بمناطق من جنوب الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 فبراير/شباط، مقارنة مع 841 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 838 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس آذار الماضي عندما بلغت الجائحة الشواطئ الأميركية، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة إبان الركود الكبير بين 2007 و2009.