.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

وظائف بطالة كورونا أميركا
باحثون عن عمل في أميركا
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 فبراير

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تقدم عدد أقل من الأميركيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض في إصابات كوفيد-19، لكن توقعات سوق العمل للمدى القريب تشوبها الضبابية بعد عواصف شتوية ألحقت أضرارا بالغة بمناطق من جنوب الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 فبراير/شباط، مقارنة مع 841 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 838 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس آذار الماضي عندما بلغت الجائحة الشواطئ الأميركية، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة إبان الركود الكبير بين 2007 و2009.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد