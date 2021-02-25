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وفاة رجل أعمال مصري كبير

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اقتصاد مصر

وفاة رجل أعمال مصري كبير

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دبي - العربية.نت

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قالت وسائل إعلام مصرية، إن رجل الأعمال المصري الكبير المهندس حسين صبور توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 85 عاما.

واطلعت "العربية.نت" على منشور على صفحة شركة صبور على فيسبوك، أكدت فيه خبر الوفاة.

وقالت "ننعى إليكم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المهندس حسين صبور، سائلين المولى تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نجله عمر صبور قوله: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور".

وحسين صبور هو رجل أعمال مصري، ولد في عام 1936، وحاصل على دبلوم في التنمية الأساسية في العام 1962، ودبلوم في تخطيط الطرق في العام 1958، وبكالوريوس في الهندسة المالية عام 1957 من جامعة القاهرة.

أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، شغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. ترأس المجلس المصري الأميركي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأميركية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على 1 مليار دولار سنوياً.

رجل الأعمال المصري الراحل حسين صبور
رجل الأعمال المصري الراحل حسين صبور
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