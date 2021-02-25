.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المعنويات في منطقة اليورو ترتفع أكثر من المتوقع في فبراير

منطقة اليورو بب
منطقة اليورو (تعبيرية)
اليورو

المعنويات في منطقة اليورو ترتفع أكثر من المتوقع في فبراير

بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة الخدمات وبين المستهلكين

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير/شباط بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة الخدمات وبين المستهلكين مما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.

وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسعة عشر ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير/كانون الثاني. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 في فبراير/شباط من قراءة معدلة بلغت -6.1 في يناير/كانون الثاني ومقارنة مع توقعات عند -5.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1.

وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 في الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد