المعنويات في منطقة اليورو ترتفع أكثر من المتوقع في فبراير

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير/شباط بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة الخدمات وبين المستهلكين مما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.

وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسعة عشر ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير/كانون الثاني. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 في فبراير/شباط من قراءة معدلة بلغت -6.1 في يناير/كانون الثاني ومقارنة مع توقعات عند -5.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1.

وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 في الشهر الماضي.