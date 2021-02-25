البحرين تجيز لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الهيئة، إن لقاح الشركة المسمى "جانسين" يكون خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، إن الهيئة أجرت دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأضافت أن لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، قاموا بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة.

جدير بالذكر أن اللقاح يؤخذ على شكل جرعة واحدة فقط ويوفر حماية قوية ضد الإصابة الشديدة بـ"كوفيد-19".

وفي سياق متصل، قالت السلطات الرقابية في أميركا، اليوم الخميس، إن لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا فعال وآمن، الأمر الذي يشير إلى التوجه لاستخدامه في البلاد.

وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تحليل لنتائج اللقاح، أنه أثبت فعاليته بنسبة 72% أثناء التجارب التي تضمنت أكثر من 43 ألف مشارك.

وفي هذا السياق، سينعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بشأن الترخيص لاستخدام اللقاح.