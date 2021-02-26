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المفوضية الأوروبية: تخصيص 7 مليارات يورو لدول جنوب شرقي المتوسط

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الجائحة ضاعفت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في جنوب المتوسط
اقتصاد أوروبا

المفوضية الأوروبية: تخصيص 7 مليارات يورو لدول جنوب شرقي المتوسط

الجائحة ضاعفت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 7 مليارات يورو لدول جنوب شرقي المتوسط.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لين أن الجائحة ضاعفت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في جنوب المتوسط.

إلى ذلك، وفي تحذير صادم، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الدول النامية لا تزال معرضة لخطر أزمة ديون بسبب تأثير الوباء، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على إيجاد طرق لتخفيف العبء.

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وأوضح وفق وكالة "بلومبيرغ"، أن البنك الدولي يتعاون مع صندوق النقد بشكل وثيق في تصميم خطط تربط تخفيض الديون بتحرير الموارد للدول للاستثمار في الرعاية الصحية ومبادرات مكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن أزمة الديون تعتبر خطراً بارزا لبعض الدول منخفضة الدخل، ويتعلق ذلك بصعوبة الحصول على استثمارات جديدة.

وأضاف: "ينبغي على بقية العالم أن يرى وجود ارتباط مفيد في إيجاد طرق لخفض الديون غير المستدامة في البلدان النامية".

وجاءت تصريحات رئيس البنك الدولي قبل بدء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقشوا إضافة أصول احتياطية جديدة لصندوق النقد بقيمة 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.

في الوقت نفسه، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن معدل الاقتراض الحكومي في أكثر الاقتصادات ثراءً على مستوى العالم سجل ارتفاعات قياسية بلغت 60% خلال العام 2020 وسط زيادة في الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتصاعد مخاوف مخاطر صعوبة إعادة التمويل.

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