المركزي الصيني يتوقع نمو الاقتصاد 9% في 2021

قال مستشار السياسات لدى بنك المركزي الصيني، ليو شي جين، اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو 8-9% في 2021 في ظل "ظروف اعتيادية" وبما يزيد عن 15% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأفاد ليو أن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة "نمو مرتفع".

ونما اقتصاد الصين 2.3% في العام الماضي في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو 5%، فإن هذه لن تكون نتيجة "سيئة".