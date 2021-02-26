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بنك أوف أميركا: صناديق الأسهم تستقطب تدفقات بـ46 مليار دولار

صناديق الثروة السيادية
صناديق الأسهم استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق
الأسواق العالمية

بنك أوف أميركا: صناديق الأسهم تستقطب تدفقات بـ46 مليار دولار

صناديق الأسهم استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق

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لندن – رويترز

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أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات صناديق من بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، أن صناديق الأسهم استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق عند 46.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بقيادة تدفقات إلى أسهم التكنولوجيا والشركات المالية.

وخلُص بنك أوف أميركا إلى أن صناديق السندات جذبت 7.1 مليار دولار في دخول للتدفقات للأسبوع السادس عشر على التوالي، بينما أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم 1.3 مليار دولار.

ويستند البنك إلى بيانات إي.بي.إف.آر التي جرى جمعها قبل القفزة الأحدث في العوائد الحقيقية مما أطلق شرارة موجة بيع في سوق الأسهم.

وقال بنك أوف أميركا، إن أدوات الدين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة الجديرة بالاستثمار استقطبت 5.4 مليار دولار على حساب الأدوات مرتفعة العائد التي خسرت 1.7 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ثلاثة أشهر.

وفي الأسهم، حصدت الأسهم الأميركية 20.4 مليار دولار بينما تلقت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية بقيمة 11.6 مليار دولار في الدين والأسهم.

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