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محمد صلاح يقتحم هذا الاستثمار في بريطانيا.. 9 ملايين إسترليني

محمد صلاح
محمد صلاح
ثروات

محمد صلاح يقتحم هذا الاستثمار في بريطانيا.. 9 ملايين إسترليني

يأمل في محاكاة فاولر الذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام

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دبي - العربية.نت

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يأمل نجم ليفربول محمد صلاح في محاكاة تجربة زميله الأسطورة روبي فاولر من خلال الاستثمار في العقارات الفاخرة بعيدًا عن ملعب كرة القدم.

ويسير صلاح على خطى فاولر من خلال محفظته العقارية التي تقدر بملايين الجنيهات.

وأطلق المهاجم المصري، 28 عامًا، شركتين عقاريتين، واستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

يأمل صلاح في محاكاة فاولر، 45 عامًا ، الذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء الذكية.

ويمتلك صلاح بالفعل أصولًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني تحت تصرفه في شركة صلاح التجارية البريطانية بفرعيها "MOS Real Estate" و"lettings business Trinity Kensington".

ارتفعت أموال الشركة من نصف مليون قبل عامين.

وقال مصدر: "صلاح يقوم بأفضل ما لديه على أرض الملعب، لكنه الآن يريد أن يثبت أنه يتمتع بالذكاء نفسه بعيدًا عن اللعبة".

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