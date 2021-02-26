هيئة الدواء السعودية: ندرس 4 لقاحات ضد فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تيسير المفرج، إن الهيئة تعمل حاليا على دراسة 4 لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكداً أنه عند اعتماد أي منها سيتم إعلانه في حينه.

وأضاف المفرج، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة حتى الآن في المملكة هما فايزر- بيونيتك، وأسترازينكا - أكسفورد.

ولفت المفرج، إلى أن الجرعة الثانية للتطعيم ضد كورونا لا بد أن تكون من نفس نوع اللقاح.

وأكد المتحدث أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بمتابعة اللقاحات بحسب البيانات المستحدثة.

إلى ذلك، أكدت دراسة بريطانية أن لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد الجرعة الأولى.

وتظهر أول دراسة كبيرة في عالم الواقع للقاح شركة فايزر/بيونتيك أن اللقاح فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19، في لحظة يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لبلدان تتوق لإنهاء إجراءات العزل والإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد.

وجاءت معظم البيانات عن فاعلية اللقاح ضد كوفيد-19 حتى الآن من تجارب سريرية أجريت في ظروف محكومة، مما يبقي على قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بكيفية ترجمة نتائج هذه التجارب على أرض الواقع.

أظهر البحث الذي أجري في إسرائيل، بعد شهرين من بدء واحدة من أسرع عمليات التطعيم في العالم، مما يوفر مصدرا غنيا للبيانات، أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض كوفيد 19، وذلك بنسبة 94% في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبا.

كما أظهرت الدراسة التي أجريت على 1.2 مليون شخص أن تلقي جرعة واحدة كان فعالا بنسبة 57% في الحماية من حالات العدوى بعد أسبوعين، حسبما جاء في التقرير المنشور في مجلة نيو إنغلاند للطب الأربعاء الماضي.