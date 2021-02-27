مجلس النواب يقر خطة بايدن للتحفيز بـ 1.9 تريليون دولار

أقر مجلس النواب الأميركي خطة بادين الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار السبت، لتشمل الحزمة 1400 دولار أميركي شيكات تصرف لمعظم الأميركيين ومليارات الدولارات للمدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات.

وتمهد هذه الموافقة، الطريق لمعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.

يعارض الجمهوريون مشروع القانون، مما يثير مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من اللازم ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأميركيين على تجاوز الوباء.

على الجانب الآخر يرى الديمقراطيون والرئيس جو بايدن أن حزمة المساعدات القوية ضرورية لمنع التعافي الطويل والمؤلم من الوباء.

هدف الديمقراطيين هو الحصول على الموافقة على الإغاثة من فيروس كورونا بحلول منتصف مارس، عندما تنتهي مساعدة البطالة الإضافية ومساعدات الأوبئة الأخرى.

سينظر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بتصويت معادل من نائب الرئيس، في مشروع القانون التالي.

دعم للأسر

يوفر التشريع خصما يصل إلى 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.

سيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار على المبلغ الكامل كما هو الحال مع الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار.

حظيت رؤية الرئيس الجديد الخاصة بتدفق الأموال على الأفراد والشركات والولايات والمدن المتضررة من فيروس كورونا بتأييد شبه حزبي (219-212 صوتا).

تفاصيل المعركة

سيرسل هذا الإجراء الضخم إلى مجلس الشيوخ، حيث يبدو أن الديمقراطيين عازمون على إنعاش دفع الحد الأدنى للأجور، وقد تندلع المعارك حول مساعدات الدولة وقضايا أخرى.

وقال الديمقراطيون إن الاقتصاد الذي ما زال يتعثر وخسارة نصف مليون أميركي من الأرواح تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

وأضافوا أن المشرعين من الحزب الجمهوري لم يتماشوا مع الجمهور الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه ينظر إلى القانون بشكل إيجابي.

وقال النائب ماكسين ووترز، ديمقراطي من كاليفورنيا الجمعة: "أنا سعيد الليلة. هذا ما تحتاجه الولايات المتحدة. ينبغي أن يكون الجمهوريون جزءًا من هذا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا سنمضي بدونكم".

أفاد الجمهوريون بأن الفاتورة باهظة الثمن، وقالوا إنه سيتم إنفاق القليل جدًا من أموال التعليم بسرعة لإعادة فتح المدارس على الفور.

ورأوا أنها محملة بالهدايا إلى الدوائر الانتخابية الديمقراطية مثل النقابات العمالية وتحول الأموال إلى الولايات التي يديرها الديمقراطيون.

من جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، حاكم ولاية كاليفورنيا: "إلى زملائي الذين يقولون إن مشروع القانون هذا جريء، أقول إنه متضخم. لأولئك الذين يقولون إنه ملح وعاجل، أقول إنه غير مركز. بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنه شعبي، أقول إنه حزبي بالكامل".

هذا الانقسام يجعل المعركة مواجهة حول أي من الناخبين سيستفيد من المزيد من الإنفاق الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد فوق الـ 4 تريليونات دولار التي تمت الموافقة عليها العام الماضي.

تبرز المعركة أيضًا كاختبار مبكر لقدرة بايدن على حشد الأغلبية الهشة في الكونغرس لحزبه - فقط 10 أصوات في مجلس النواب، بينما ينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي 50-50.