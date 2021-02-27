السعودية.. 7 أنشطة تزيد فيها نسبة توطين الوظائف عن 50%

تتجاوز نسبة التوطين (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة) في 7 أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السعودي نسبة 50% نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية السبع : الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة توطين 83.6%، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9%، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5%، إضافة إلى نشاط التعدين واستغلال المحاجر 63.2%، والتعليم 52.9%، والمعلومات والاتصالات 50.7%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمعدل توطين 50.6%.

على الجانب الآخر، جاءت قطاعات، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الأسر المعيشية الأقل توطينا بنسب 15.5% و13.5% و12% و11.4% على التوالي.

ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.

وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى 21 نشاطا اقتصاديا هي الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة توطين 15.5%، والصناعات التحويلية 63.2%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 50.6%.

وذلك إضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها 26.5%، والتشييد 13.5%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 23.4%، والنقل والتخزين 25.3%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 20.2%.

كما تضم التصنيفات، المعلومات والاتصالات بنسبة سعودة 50.7%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 83.6%، والأنشطة العقارية 31.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 29.8%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 12%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9%، والتعليم 52.9%.

وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة توطين 48.3%، والفنون والترفيه والتسلية 29.9%، وأنشطة الخدمات الأخرى 19.6%، وأنشطة الأسر المعيشية، التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة 11.4%، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5%.

ويبلغ معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إجمالا بنهاية الربع الثالث من 2020 نحو 23.8%، حيث يبلغ عدد العمالة السعودية 2.03 مليون مشتغل، من إجمالي 8.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فيما تشكل العمالة غير السعودية 76.2% وعددهم 6.48 مليون مشتغل.