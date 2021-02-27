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السعودية.. 7 أنشطة تزيد فيها نسبة توطين الوظائف عن 50%

توظيف وظائف السعودية
تزايد توطين الوظائف في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. 7 أنشطة تزيد فيها نسبة توطين الوظائف عن 50%

نسبة توطين الوظائف للسعوديين في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين تبلغ 83.6%

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتجاوز نسبة التوطين (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة) في 7 أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السعودي نسبة 50% نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية السبع : الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة توطين 83.6%، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9%، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5%، إضافة إلى نشاط التعدين واستغلال المحاجر 63.2%، والتعليم 52.9%، والمعلومات والاتصالات 50.7%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمعدل توطين 50.6%.

على الجانب الآخر، جاءت قطاعات، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الأسر المعيشية الأقل توطينا بنسب 15.5% و13.5% و12% و11.4% على التوالي.

ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.

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وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى 21 نشاطا اقتصاديا هي الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة توطين 15.5%، والصناعات التحويلية 63.2%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 50.6%.

وذلك إضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها 26.5%، والتشييد 13.5%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 23.4%، والنقل والتخزين 25.3%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 20.2%.

كما تضم التصنيفات، المعلومات والاتصالات بنسبة سعودة 50.7%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 83.6%، والأنشطة العقارية 31.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 29.8%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 12%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9%، والتعليم 52.9%.

وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة توطين 48.3%، والفنون والترفيه والتسلية 29.9%، وأنشطة الخدمات الأخرى 19.6%، وأنشطة الأسر المعيشية، التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة 11.4%، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5%.

ويبلغ معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إجمالا بنهاية الربع الثالث من 2020 نحو 23.8%، حيث يبلغ عدد العمالة السعودية 2.03 مليون مشتغل، من إجمالي 8.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فيما تشكل العمالة غير السعودية 76.2% وعددهم 6.48 مليون مشتغل.

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