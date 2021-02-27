مجموعة الـ G20 تتعهد بعدم سحب التحفيز لمواجهة ضغوط كورونا

اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين على مواصلة سياسة التحفيز الرامية إلى مساعدة الاقتصادات على اجتياز تداعيات كورونا، وتعهدوا باتباع نهج متعدد الأطراف حيال الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا والاقتصاد.

وقالت الرئاسة الإيطالية للمجموعة، إن اجتماع القادة الماليين أفرز تعهدا بتعزيز التعاون بهدف تسريع تعاف مازال هشا وغير متكافئ.

بدوره قال وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو لمؤتمر صحافي عقب اجتماع عن بعد لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية "اتفقنا على تجنب أي سحب مبكر للدعم المالي والنقدي".

تعكف الولايات المتحدة على حزمة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار ويستعد الاتحاد الأوروبي لضخ أكثر من 3 تريليونات يورو (3.63 تريليون دولار) لمساعدة الاقتصادات في خضم الإغلاقات.

لكن رغم تلك المبالغ الضخمة، فإن مشاكل تكتنف توزيع اللقاحات عالميا وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يلقي بظلال من الشك على مسار التعافي.

وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن مجموعة العشرين "ملتزمة بتعزيز التنسيق الدولي لمعالجة التحديات العالمية الراهنة عن طريق اعتماد نهج أقوى متعدد الأطراف والتركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية".

الاجتماع هو الأول منذ أصبح جو بايدن - الذي تعهد بإعادة بناء التعاون الأميركي مع المنظمات الدولية - رئيسا للولايات المتحدة، ويبدو أن تقدما كبيرا قد تحقق في قضايا شائكة مثل فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وبخاصة عمالقة مثل غوغل وأمازون وفيسبوك.

وأبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مجموعة العشرين أن واشنطن سحبت مقترح إدارة ترمب بالسماح لبعض الشركات بعدم الخضوع لقواعد ضريبة رقمية عالمية جديدة، مما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول فصل الصيف.

خطوة للأمام

نالت الخطوة إشادة باعتبارها انفراجة كبيرة من وزير المالية الألماني أولاف شولتس ونظيره الفرنسي برونو لومير.

وقال شولتس إن يلين أبلغت مسؤولي العشرين أن واشنطن تعتزم أيضا إصلاح اللوائح الضريبية الأميركية بما يتماشى مع مقترح من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال شولتس إن "هذه خطوة عظيمة للأمام".

وقال وزير المالية الإيطالي فرانكو إن الموقف الأميركي الجديد سيمهد لاتفاق شامل على ضرائب الشركات متعددة الجنسيات خلال اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين بمدينة البندقية في يوليو.