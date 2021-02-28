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ارتفاع موجودات "المركزي السعودي" لـ 1.85 تريليون ريال

البنك المركزي السعودي مناسبة
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اقتصاد السعودية

ارتفاع موجودات "المركزي السعودي" لـ 1.85 تريليون ريال

صافي الأصول الأجنبية بلغ 1.671 تريليون ريال نهاية يناير 2021

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دبي - فيصل الشمري

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ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي "ساما" خلال شهر يناير الماضي بحوالي 4.5 مليار ريال إلى 1.85 تريليون ريال.

وأظهر تحليل "العربية.نت" لبيانات من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، أن الزيادة الأبرز في هذه الموجودات جاءت في رصيد النقد الأجنبي بزيادة شهرية فاقت 1.2 مليار ريال، لكن رصيد الموجودات الكلي أظهر تراجعا يفوق 62 مليار ريال بمقارنة سنوية مع يناير من العام الماضي.

واستقرت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج عند مستوى 1.124 تريليون ريال، بعد قفزة شهرية بنسبة 1.5% خلال ديسمبر الماضي بحوالي 17 مليار ريال.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.671 تريليون ريال (455.55 مليار دولار) في يناير 2021 مقابل 1.684 تريليون ريال في ديسمبر 2020.

وتشكل استثمارات في الأوراق المالية بالخارج، النصيب الأكبر من الموجودات بنسبة 61% من إجمالي الموجودات، بعد أن كانت تشكل 59.6%، من الموجودات في نوفمبر الماضي.

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وتراجعت ودائع "ساما" لدى البنوك بالخارج بمقدار 14.4 مليار ريال خلال شهر لتصل إلى 297.18 مليار ريال نهاية يناير 2021، مقارنة مع 311.6 في نهاية ديسمبر و338.97 مليار ريال، نهاية نوفمبر و311.37 مليار ريال نهاية أكتوبر 2020.

كانت موجودات المركزي السعودي صعدت 2% نهاية نوفمبر 2020، بما يعادل 37.4 مليار ريال لتصل إلى نحو 1.858 تريليون ريال، لكنها انخفضت بمقدار 11.8 مليار ريال خلال ديسمبر ثم عادت للصعود بمقدار 4.5 مليار ريال الشهر الماضي.

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