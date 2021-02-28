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مصر.. تسجيل 45 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا في 12 ساعة

طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا
طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا
لقاح كورونا

مصر.. تسجيل 45 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا في 12 ساعة

بينهم 6.615 ألف مواطن من العاملين بالقطاع الطبي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الأحد، عن تسجيل 45.43 ألف مواطن من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأحد.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان، إن 6.615 ألف مواطن من العاملين بالقطاع الطبي سجلوا في الموقع، و32.172 ألف من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل 6.642 ألف مواطن من الفئات الأخرى من كبار السن.

وأضاف مجاهد أن الخط الساخن للوزارة، استقبل 217 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

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وتابع مجاهد: تقسم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وأشار مجاهد إلى تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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