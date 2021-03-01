هل خسرت أميركا بداية المعركة مع كورونا؟.. غيتس يجيب

قال المستثمر ورجل الأعمال الخيرية بيل غيتس في مؤتمر عن بعد الاثنين إن الهيدروجين الرخيص والصديق للبيئة سيكون "رائعا" في دعم تحول الطاقة.

وتحدث غيتس أيضا عما يعرف بعلاوة النظافة، إذ تباع التقنيات الأكثر نظافة بعلاوة مقارنة بالمواد التقليدية أو الوقود المعتمد على المواد البترولية.

وأبلغ غيتس مؤتمر (سيرا ويك) الذي تنظمه آي.إتش.إس ماركت أن "العلاوة الخضراء هي مقياس يقول هل أنت في طريقك للنجاح في 2050؟".

وقال غيتس أيضا إن الولايات المتحدة لم تستخدم الأيام الستين الأولى في جائحة كوفيد-19 كما كان ينبغي للسيطرة على فيروس كورونا.