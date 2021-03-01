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ستاندرد آند بورز تتوقع تراجع عجوزات ميزانيات الخليج بدءا من 2021

اقتصاد الخليج

ستاندرد آند بورز تتوقع تراجع عجوزات ميزانيات الخليج بدءا من 2021

بدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا

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دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

ووفقًا لبيانات Capital Economics بلغ إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت 42 مليار دولار في 2020 وهو يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن 2019.

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