هذا الثمن.. دفعته تركيا لدفع اقتصادها للنمو بزمن كورونا

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع ولكنه سجل نمو 5.9% في الربع الرابع من عام 2020 و1.8% في العام ككل.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 1.7% مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، مدفوعا بفورة في الائتمان في منتصف عام 2020.

وكانت الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام، والتي تجاوزت المعدل المنتظر لتركيا مدفوعة بزيادة الإقراض من قبل البنوك الحكومية إلى مثليه تقريبا لمواجهة موجة الجائحة الأولى.

وقد جاء نمو الاقتصاد التركي بثمن، إذ أدى الإقراض رخيص التكلفة إلى تسريع انخفاض قياسي في الليرة وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي وأسهم في دفع التضخم إلى 15%، كما لم ينجح سوى في توفير عدد قليل من الوظائف.

وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1% على أساس سنوي في الربع الرابع، على الرغم من فرض حظر التجول وقيود جديدة على قطاع الخدمات لمواجهة موجة كوفيد-19 الثانية، و2.3% للعام ككل.