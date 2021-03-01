سلطنة عُمان تقيد مواعيد عمل الأنشطة التجارية حتى 20 مارس

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021م حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021م.

يشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

وأوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي في سلطنة عمان زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

كما كشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، خصوصًا في ضوء الانتشار العالمي للمرض في دول المغادرة وعدم توفر بيانات عن الوضعِ، وخاصة السلالات الجديدة، في عددٍ آخر منها.

وتشير البيانات كذلك إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدةٍ مخبريًّا للإصابة بالسلالات المتحورة ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطةٍ بوجود بؤرِ تفشٍّ في مواقع عدّة في عدد من محافظات السلطنة.

وفي سياق تطبيق وزارة التربية والتعليم منهجية التعليم المدمج، أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس 2021م، وحتى يوم الخميس 11 مارس 2021م، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.