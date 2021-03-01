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مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين

طريق بري دول مصر
طريق دولي
اقتصاد مصر

مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين

سعر التذكرة 130 دولارا

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، على أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولاً إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارا، شاملة سعر العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة.

وأوضح الجانبان، في بيان صادر اليوم الاثنين عن وزارة النقل المصرية، أن البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا.

وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي (المملوكة لمصر والأردن والعراق) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

إلى ذلك، أكد الجانبان على أن هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.

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