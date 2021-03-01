مصر.. تيسيرات جديدة لاستيراد هذا النوع من السيارات المستعملة

أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارا يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين".

وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، فإن القرار يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، لا سيما أن مصر تعد سوقا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.

تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" خصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.

ونص القرار على منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" المستوفاة للقواعد الاستيرادية، التي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصم 10% من القيمة "فوب" عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءا من أكتوبر من كل عام، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.

يأتى ذلك فى ظل توجه مصر نحو السعي الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، لا سيما أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.