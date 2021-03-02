العجز التجاري في تركيا زاد 10.7% في فبراير

أظهرت بيانات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير/شباط بزيادة 10.7% عن العام السابق، بينما قفزت الصادرات 9.6%، مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.

وزادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي، بينما زادت الواردات 9.8% إلى 19.37 مليار دولار بحسب البيانات التي أعلنتها أيضا وزيرة التجارة روهصار بكجان في مؤتمر صحافي.

وخلال 2020 جاءت مؤشرات الاقتصاد التركي سلبية حيث واصل الميزان التجاري العجز للبلاد في يناير المنتهي.

وبلغ عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 3.075 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال يناير 15.048 مليار دولار، مقارنة مع 14.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعود ارتفاع الصادرات إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها عبر السوق التركية.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات التركية 18.1 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 19.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ضعف الاستهلاك في تركيا.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث 2020.

ورغم ارتفاع قيمة الصادرات التركية، إلا أنها ما تزال بعيدة عن متوسط قيمة الصادرات الشهري في 2019، إذ أدى انهيار سعر صرف الليرة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة من جهة أخرى.