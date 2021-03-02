غولدمان يرفع توقعه لعائدات السلع الأولية إلى 15.5% في 12 شهرا

رفع غولدمان ساكس توقعاته لعوائد السلع الأولية إلى 15.5% على مدى الاثني عشر شهرا القادمة قائلا إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.

كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 للسلع على مدى ثلاثة وستة أشهر على الترتيب على المؤشر إس أند بي/جي.إس.سي.اي جولدمان ساكس للسلع في مذكرة بتاريخ يوم الاثنين.

وقال إن السلع الأولية المسعرة فوريا استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات، إذ خلف عجزا حادا بغض النظر عن معدل النمو، نقلاً رويترز.

وفي يناير/كانون الثاني، توقع البنك عائدا 5.8% و9.5% و10.2% لفترات ثلاثة وستة و12 شهرا على التوالي.

وقال غولدمان ساكس إنه يتوقع عائدا 19.3% للطاقة و19.1 للمعادن الصناعية و15% للمعادن النفيسة و4.8% للزراعة وعائدا سلبيا 0.6 للثروة الحيوانية في 12 شهرا.