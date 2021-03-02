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هل تطبق أميركا ضريبة الثروة؟ تجمع 78 ملياراً من 100 شخص

ثروات
صورة تعبيرية عن تراكم الثروات
ثروات

هل تطبق أميركا ضريبة الثروة؟ تجمع 78 ملياراً من 100 شخص

بيزوس يدفع بمقتضاها 5.4 مليار دولار إضافية

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دبي - العربية.نت

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سيتعين على أغنى 100 أميركي تقديم أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية بموجب ضريبة الثروة التي اقترحتها عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارين ونواب آخرون يوم الاثنين.

وسيتطلب مشروع القانون، المسمى قانون ضريبة المليونير الفائق، من الأسر التي يتجاوز صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها 2% من ثروتها سنويا، إلى جانب ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروات التي تتجاوز مليار دولار. ومن غير المرجح أن يتم إحراز تقدم بصدد اقتراح وارين في الكونغرس المنقسم.

وبموجب ذلك، سيتعين على جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سداد رسوم ضريبية إضافية لا تقل عن 5.4 مليار دولار في عام 2021 إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، بينما سيدفع إيلون ماسك 5.2 مليار دولار، وفقا لتحليل بلومبرغ، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

ومن شأن هذا الإجراء أن يكلف بيل جيتس 4 مليار دولار إضافية، وسيتعين على مارك زوكربرغ دفع أكثر من 2.9 مليار دولار للوفاء بالتزاماته الضريبية.

وكانت وارين أشارت إلى أن ضريبة الثروة التي اقترحت فرضها على الأسر التي تزيد ثروتها عن 50 مليون دولار يمكن أن تساعد في دفع استثمارات في البنية التحتية ورعاية الأطفال والإصلاحات الصحية في إطار خطة الرئيس جو بايدن "لإعادة البناء بشكل أفضل" بعد جائحة فيروس كورونا التي تضررت بسببها الأسر منخفضة الدخل.

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