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ألمانيا تمدد الإغلاق إلى 28 مارس

كورونا ألمانيا
ألمانيا تمدد الإغلاق
فيروس كورونا

ألمانيا تمدد الإغلاق إلى 28 مارس

المتعلق بجائحة كورونا

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دبي - العربية.نت

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قررت ألمانيا تمديد الإغلاق المتعلق بجائحة كورونا حتى 28 من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك مع تسجيل ألمانيا 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 358 حالة وفاة.

كانت ألمانيا قد شددت إجراءات الإغلاق في ديسمبر الماضي، بعد انتشار طفرات من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد، وقررت إعادة فتح صالونات الحلاقة ومحلات الزهور ومدارس تدريب القيادة اعتباراً من مطلع مارس الجاري.

ومع تمديد إجراءات الإغلاق في 2021، أُجبرت الحكومة الألمانية على مراجعة توقعاتها بنمو نسبته 4.4% في الناتج المحلي الإجمالي وخفضه إلى 3% هذا العام.

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