توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد على 142 دولة بحلول نهاية مايو

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنه من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو/أيار من خلال مبادرة كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي أن من المزمع تسليم شحنات لقاح اليوم الثلاثاء إلى أنغولا وكمبوديا والكونغو ونيجيريا.

بدوره قال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.

كان أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد سالمان قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، عبر الهاتف، إن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة.

وأضاف أن اللقاحات الموجودة تقل فعاليتها تدريجياً أمام السلالات الجديدة، حيث تظهر طفرات فيروس كورونا كل أسبوعين.

وتابع سالمان: "اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة، وأكبر تحور لكورونا ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا".

يذكر أن تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، كشف أن جامعة أوكسفورد البريطانية بدأت دراسة على 800 شخص أعمارهم 50 سنة فيما فوق، لاختبار إمكانية مزج اللقاحات، حيث يقوم العلماء باختبار أنظمة لقاحات مكونة من تركيبات وفترات زمنية، مختلفة عن الموجودة حاليا في بريطانيا.