بايدن يشعل "حرب التجارة" برسوم غير مسبوقة على 18 دولة

أصدرت وزارة التجارة الأميركية قراراً نهائياً بفرض رسوم على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة، إثر تحقيقات حول مكافحة الإغراق.

وتصل هذه الرسوم إلى 243% على الواردات من ألمانيا و4.8% على الواردات من البحرين.

وتمثل ألمانيا أكبر مُصدر لألواح الألومنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت نحو 290 مليون دولار في 2019، تليها البحرين بصادرات بلغت 240 مليون دولار.

وتُضاف هذه الرسوم إلى جمارك بنسبة 10% ، تم فرضها على منتجات الألومنيوم خلال ولاية الرئيس "ترمب" .

بالمقلب الآخر، مددت وزارة المالية الصينية في 28 فبراير الماضي، إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجاً مستورداً من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.

وأضافت الوزارة أن التمديد الذي يسري اعتباراً من 28 فبراير شباط سيستمر حتى 16 سبتمبر أيلول 2021.

وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أميركية.

وقد يخسر الاقتصاد الأميركي تريليون دولار، في حال اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين سياسات تجارية أكثر صرامة مع الصين، أو إذا وصلت إلى حد المقاطعة الكاملة.