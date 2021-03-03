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"هدف" يدعم أجور 151 ألف موظف سعودي بـ356 مليون ريال

صندوق هدف
فرع تابع لصندوق هدف
اقتصاد السعودية

"هدف" يدعم أجور 151 ألف موظف سعودي بـ356 مليون ريال

يشمل أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، اليوم الأربعاء، 356 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف"، تمثل دعم البرنامج خلال شهر فبراير لأجور 151 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وبحسب بيان للصندوق، فإن دعم البرنامج يشمل أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال.

هذا أداء القطاع الخاص في أكبر 3 اقتصادات عربية خلال فبراير اقتصاد اقتصاد الخليج هذا أداء القطاع الخاص في أكبر 3 اقتصادات عربية خلال فبراير

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج.

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