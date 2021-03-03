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بريطانيا تعتزم السماح لشركات الـSPACs بالانضمام لأسهمها

بورصة لندن
بورصة لندن
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تعتزم السماح لشركات الـSPACs بالانضمام لأسهمها

الخطوة لدعم الأسواق المالية في "لندن" بعد "البريكست"

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دبي - العربية.نت

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تعتزم لندن السماح لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو ما يعرف بالـSPACs للانضمام إلى أسواق الأسهم لديها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وتأتي تلك الخطوة لدعم الأسواق المالية في "لندن" بعد "البريكست".

ومن ناحية أخرى، تسعى البلاد أيضاً للسماح بإصدار أسهم من فئة مزدوجة لدعم مؤسسي الشركات للحفاظ على قوتهم التصويتية.

لندن تتهيأ لخوض معركة تعيدها إلى طليعة العواصم المالية قصص خاصة بريكست لندن تتهيأ لخوض معركة تعيدها إلى طليعة العواصم المالية

إضافة إلى ذلك، ستخفض لندن النسبة المتوجب على الشركات بيعها لمستثمرين من خارج الشركة إلى 15% بالمقارنة مع 25% سابقاً، بالإضافة لإشراك مستثمري التجزئة بشكل أكبر في جمع الأموال والتصويت في الشركات.

تأتي هذه الخطوات في وقت تتهيأ لندن لخوض معركة تعيدها إلى طليعة العواصم المالية العالمية، بعد بركست بقيادة ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، الذي يعتزم بالتعاون مع رئيس الوزراء بوريس جونسون تحديث قواعد الإدراج في بورصة لندن.

يأتي ذلك بهدف تحويل لندن إلى مركز جذاب للشركات الناشئة وتلك سريعة النمو بما يسمح لها بالمنافسة مع نيويورك وأمستردام وفرانكفورت.

وتفوقت أمستردام على لندن كالمركز الأكبر في أوروبا لتداول الأسهم منذ خروج العاصمة البريطانية من الاتحاد الأوروبي.

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