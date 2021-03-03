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التضخم في تركيا في سباق مع الوقت.. والمركزي تحت الضغط

A board shows exchange rates at a foreign currency shop in central Istanbul, Thursday July 21, 2016. Turkey's central bank has cut a key interest rate to help shore up the economy, days after an attempted coup. Turkish stocks are way down from pre-coup levels, as is the Turkish lira. (File photo: AP)
تسارع التضخم السنوي في تركيا إلى 15.6% في فبراير
اقتصاد تركيا

التضخم في تركيا في سباق مع الوقت.. والمركزي تحت الضغط

لإبقاء السياسة النقدية مشددة

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دبي - العربية.نت

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تسارع التضخم السنوي في تركيا إلى 15.6% في فبراير مما تسبب بالضغط على البنك المركزي لإبقاء السياسة النقدية مشددة، وفق ما ورد في صحيفة " أحوال التركية".

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير/شباط بزيادة 10.7% عن العام السابق، بينما قفزت الصادرات 9.6%، مسجلة مستوى قياسياً مرتفعاً على أساس شهري.

وزادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي، بينما زادت الواردات 9.8% إلى 19.37 مليار دولار بحسب البيانات التي أعلنتها أيضا وزيرة التجارة روهصار بكجان في مؤتمر صحافي.

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وخلال 2020 جاءت مؤشرات الاقتصاد التركي سلبية حيث واصل الميزان التجاري العجز للبلاد في يناير المنتهي.

وبلغ عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 3.075 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

يكذر أن قيمة الصادرات التركية قد بلغت خلال يناير 15.048 مليار دولار، مقارنة مع 14.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعود ارتفاع الصادرات إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها عبر السوق التركية.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات التركية 18.1 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 19.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ضعف الاستهلاك في تركيا.

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