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تسوية رواتب مئات العمال بـ60 مليون ريال في شركات سعودية

عمالة وافدة السعودية مناسبة
تسوية رواتب العمالة في الشركات المتعثرة
اقتصاد

تسوية رواتب مئات العمال بـ60 مليون ريال في شركات سعودية

لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير 2021، حيث جرى تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية لـ 349 عاملا لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى دفع مبلغ 60.5 مليون ريال تقريباً، اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، إضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

يذكر أن إدارة تسوية الأجور في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، وتسلّمها لإيداعها في حساب بنكي خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعي لكل شركة، وحصر عدد عمالتها المتضررة ومن ثم إنشاء خطة صرف للرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولي الرواتب لديها للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.

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