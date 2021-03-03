مصادر: سلطنة عمان توقع اتفاق قرض بـ2.2 مليار دولار

قالت مصادر إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

وكانت مصادر قالت لرويترز في يناير كانون الثاني، إن الدولة الخليجية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وأفادت المصادر أن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.

إلى ذلك، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021 حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

وأوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي في سلطنة عمان زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.