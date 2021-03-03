صندوق ممتلكات البحرين يبحث فرص الاستثمار مع إسرائيل

يبحث مدير صندوق ممتلكات البحرين خليفة الرميحي فرص الاستثمار مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في إسرائيل آفي سيمحون، وذلك وفق تغريدة لسفارة البحرين بالولايات المتحدة على تويتر.

وشرعت البحرين والإمارات العام الماضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار اتفاق بوساطة أميركية لبناء تحالف شرق أوسطي استراتيجي في مواجهة إيران.

بالمقلب الآخر، يجري التحالف الإماراتي الإسرائيلي الذي استحوذ على شركة فينابلر، محادثات اندماج مع مجموعة بي إف سي القابضة BFC Group Holdings البحرينية لإنشاء شركة للتحويلات والعملات في الشرق الأوسط تضم أكثر من 24 مليون عميل في 30 دولة.

HE Khalid Al Rumaihi, CEO of Mumtalakat, #Bahrain’s sovereign wealth fund, met virtually with Prof. Avi Simhon, Head of #Israel's National Economic Council & Economic Advisor to the PM, to discuss opportunities for investment & potential joint projects.https://t.co/0kWBs49CiD — Bahrain Embassy DC (@BahrainEmbDC) March 3, 2021

تعاونت مجموعة بريزم غروب Prism Group AG، وشركة رويال استراتيجيك بارتنرز، في أبوظبي في ديسمبر لشراء أصول فينابلر Finablr، شركة المدفوعات المدرجة في لندن والتي انهارت بعد الإفصاح عن أكثر من مليار دولار من الديون المستترة، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وصلت مناقشات الاندماج إلى مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول الربع الثاني، وفقاً لبيان صادر عن شركة بريزم والشركاء الاستراتيجيين، وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية في الهند والبحرين والكويت.

وقال البيان "الصفقة ستنشئ أكبر مجموعة لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تم تقييم شركة فينابلر، المالكة لشركة الإمارات المتحدة للصرافة بقيمة اسمية دولار واحد ضمن الصفقة المرتقبة لاستحواذ التحالف الإماراتي الإسرائيلي عليها.