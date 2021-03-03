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"الاستثمارات العامة" قد يحصل على قرض بـ 15 مليار دولار

اقتصاد السعودية

"الاستثمارات العامة" قد يحصل على قرض بـ 15 مليار دولار

من بنوك دولية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانتهاء من صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع، بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بجمع نحو 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة.

وأضافت المصادر أن المجموعة المصرفية الأخيرة المشاركة في التسهيل لا تزال قيد التحديد، وقد يتغير حجم القرض وكذلك التوقيت.

تجدر الإشارة إلى أن مدير صندوق الاستثمارات العامة كشف مؤخرا أن أصول الصندوق تحت الإدارة في نهاية 2020 بلغت أكثر من 400 مليار دولار.

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وذكرت بلومبيرغ الشهر الماضي أن صندوق الثروة قد زاد حجم القرض بأكثر من الضعف ضمن خطة أولية لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى البنوك للحصول على تمويل، بعد اقتراض 11 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019 سددها العام الماضي.

وتلقى الصندوق سيولة نقدية في شكل عائدات بيع أسهم في أرامكو السعودية بقيمة 30 مليار دولار وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، حيث كان يتطلع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع أسواق الأسهم بسبب فيروس كورونا.

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