الكويت تستثني 5 فئات من الحجر المؤسسي

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي تعميماً موجها إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بشأن الاستثناءات من الحجر المؤسسي فقط.

وتتضمن الفئات، البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين "من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء)، سواء منفردين أو مجتمعين، وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم "بشرط إبراز الهويات الخاصة بهم"، وفقا لجريدة "القبس".

وسيتم استثناء المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بعد إنهاء فترة العلاج "بشرط وجود الشهادة الدالة على ذلك صادرة من المكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العلاج".

كما سيتم استثناء الطلاب الكويتيين المنتسبين إلى الجامعات الخارجية والمسافرين، لإجراء اختبارات دراسية "بشرط إبراز كتاب صادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت يفيد بأن الطالب مقيد في احدى الجامعات الخارجية وشهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار".

وسيتم استثناء الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى الزوج والزوجة والأبناء، سواء منفردين أو مجتمعين ومرافقيهم من العمالة المنزلية "بشرط إبراز ما يثبت ذلك".

وأيضا، سيتم استثناء القاصرين تحت سن (18 عاماً) المسافرين بدون مرافق.

ودعت إدارة الطيران إلى أن تلتزم جميع الفئات المستثناة والمذكورون بالبند أعلاه بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً مع إجراء (2) فحص (PCR)، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعلى نفقة المسافر الخاصة، الأول عند الوصول إلى دولة الكويت، والثاني في اليوم السادس (6) بعد الوصول، مع الالتزام بتنزيل وتفعيل تطبيق «شلونك» عند الوصول إلى دولة الكويت.