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الصحة السعودية: توزيع أكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا

لقاح كورونا

الصحة السعودية: توزيع أكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا

وزير الصحة للعربية: سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجاناً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، توزيع أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من خلال 405 مواقع للتطعيم داخل المملكة، في سياق حرصها على تحقيق أكبر توسع في منح اللقاح.

وكشف وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة في مقابلة مع قناة "العربية" أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.

وقال الربيعة إن وزارة الصحة توسعت، بالتوزيع ابتداء من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.

وبسؤاله حول مجانية اللقاح، قال الربيعة: "سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائماً".

وتقوم هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

وبينت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 او الـ18 عاماً. وأوضحت أنه تتم جدولة مواعيدها حسب "فئات الأولوية" المقرة في "الاستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد".

أتاحت وزارة الصحة ‏تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض "كوفيد-19"، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وبدأت السعودية حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك"، وتم إعطاء الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومَن يعانون أمراضاً مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.

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