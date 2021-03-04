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خطة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار بين أيدي مجلس الشيوخ

جو بايدن
جو بايدن
اقتصاد أميركا

خطة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار بين أيدي مجلس الشيوخ

تم تأجيل مناقشتها إلى السبت

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دبي - العربية.نت

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تترقب الأسواق بدء مناقشات مجلس الشيوخ الأميركي لخطة بايدن التحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي أقرها مجلس النواب قبل أيام.

المناقشة التي كان من المفترض أن تبدأ يوم أمس تم تأجيلها، وقد تتم يومي السبت والأحد لكي يستطيع المشرعون الوفاء بتعهدهم بتقديمها للرئيس جو بايدن لتوقيعها بحلول الرابع عشر من مارس الجاري.

وسبب التأجيل هو بعض التعديلات التي طلبها أعضاء في مجلس الشيوخ لا سيما برفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، وتخفيض عدد المستحقين لشيكات الإعانة بـ 1400 دولار.

ومناقشة الخطة تحتاج كحد أقصى إلى 30 ساعة في مجلس الشيوخ، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك وقت كاف قبل الرابع عشر من الشهر الحالي.

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