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السعودية تتقدم 10 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال

الرياض
عاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

السعودية تتقدم 10 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال

كانت قد احتلت المركز الـ41 في عام 2018

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دبي - العربية.نت

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كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن المملكة شهدت في الثلاث سنوات الماضية تقدما ملحوظا في مؤشر حالة ريادة الأعمال، الذي يصدره المرصد العالمي لريادة الأعمال.

حيث تقدمت المملكة 10 مراكز العام الماضي لتحتل المركز السابع، بحسب تقرير المرصد للعام 2020 / 2021، علما أن السعودية كانت قد احتلت المركز الـ41 في عام 2018.

يشار إلى أن مؤشر حالة ريادة الأعمال يعتمد بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا، أبرزها البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية.

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