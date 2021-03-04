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وزير مالية السودان للعربية: السوق الموازية من العملة ستختفي

THUMBNAIL_ تعرفوا على أزمة العملة السودانية
المواطنون ملتزمون الآن بشراء العملات الصعبة بحسب قائمة المركزي السوداني
اقتصاد السودان

وزير مالية السودان للعربية: السوق الموازية من العملة ستختفي

قال: تلقينا دعما من البنك الدولي والولايات المتحدة وبنك التنمية الإفريقي وهناك وعود من دول خليجية

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دبي - العربية.نت

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قال وزير مالية السودان جبريل إبراهيم، في تصريحات لقناة "العربية"، إن الشعب يحتاج لشفافية من الحكومة، مؤكداً أن السوق الموازية من العملة ستختفي "وسننتهي من تحديد سعر الدولار الجمركي قبل يونيو المقبل".

ولفت إلى أن المواطنين ملتزمون الآن بشراء العملات الصعبة حسب قائمة المركزي.

إلى ذلك، أضاف قائلاً:" استغلالنا لسواحلنا على البحر الأحمر ضعيف ويجب إصلاح ذلك".

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وبينما أشار إلى أن ميناء بورتسودان إن تمت معالجة إشكالياته يمكن أن يسهم بمبالغ طائلة، امتنع عن التحدث عن الأرقام التي دخلت إلى خزينة الدولة كي لا يعطي فرصة للمضاربين لإفساد الخطط.

وردا على سؤال، أفاد: "تلقينا دعما من البنك الدولي والولايات المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، وهناك وعود من دول خليجية".

تأتي هذه التصريحات في وقت قال متعاملون إن الجنيه السوداني ارتفع مقابل الدولار في السوق السوداء، الثلاثاء الماضي، بعد يومين من خفض حاد لقيمة العملة، بينما ظل السعر الرسمي مستقرا عند 375.

وأضافوا أن الدولار بلغ 370 جنيها سودانيا مقارنة بسعر تراوح بين 380 و385 يوم الاثنين.

البنك المركزي السوداني
البنك المركزي السوداني

تعد المواءمة بين أسعار السوق الرسمية والسوداء أمرا أساسيا لنجاح خفض قيمة العملة، وهو إصلاح يهدف إلى إخراج السودان من أزمة اقتصادية وحصوله على إعفاء من الديون.

وخفض قيمة العملة والانتقال إلى "نظام سعر الصرف المرن المدار" إصلاح أساسي تأجل لشهور خشية المخاطرة بالحكومة الانتقالية الهشة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان 2019.

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