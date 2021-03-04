.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيتش تتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.7% العام الجاري

اقتصاد الكويت مناسبة
الكويت
اقتصاد الكويت

فيتش تتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.7% العام الجاري

بعد انكماش 5.5% في 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز، تحقيق الاقتصاد الكويتي انتعاشا محدودا في العام الحالي، مرجحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يمثل تسارعاً لأداء اقتصاد البلاد، الذي يرجع أساساً إلى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت.

وأشار إلى أن الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول الأسرع عالمياً في إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، وأن اقتصادها سيستفيد من سرعة إعطاء اللقاحات ما سيسمح بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وفتح بعض الأنشطة التي تم إغلاقها، متوقعاً نمو الاستهلاك بـ 4% في 2021 بعد انكماشه بـ - %4 في العام الماضي، وفقا لصحيفة القبس.

ورجح التقرير أن يكون الإغلاق الحالي لبعض الأنشطة منذ السابع من فبراير هو الإغلاق الأخير، قبل إعادة فتحها كلياً مع إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان في الكويت. وأضاف تقرير "فيتش": منذ بدء حملة اللقاح في 23 ديسمبر الماضي، سجلت الكويت سرعة عالية في منحه للمواطنين، ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر مرتبطا بالبنية التحتية الصحية والرقمية القوية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد