فيتش تتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.7% العام الجاري

توقع تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز، تحقيق الاقتصاد الكويتي انتعاشا محدودا في العام الحالي، مرجحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يمثل تسارعاً لأداء اقتصاد البلاد، الذي يرجع أساساً إلى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت.

وأشار إلى أن الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول الأسرع عالمياً في إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، وأن اقتصادها سيستفيد من سرعة إعطاء اللقاحات ما سيسمح بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وفتح بعض الأنشطة التي تم إغلاقها، متوقعاً نمو الاستهلاك بـ 4% في 2021 بعد انكماشه بـ - %4 في العام الماضي، وفقا لصحيفة القبس.

ورجح التقرير أن يكون الإغلاق الحالي لبعض الأنشطة منذ السابع من فبراير هو الإغلاق الأخير، قبل إعادة فتحها كلياً مع إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان في الكويت. وأضاف تقرير "فيتش": منذ بدء حملة اللقاح في 23 ديسمبر الماضي، سجلت الكويت سرعة عالية في منحه للمواطنين، ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر مرتبطا بالبنية التحتية الصحية والرقمية القوية في البلاد.