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وكالة الأدوية الأوروبية تبحث ترخيص لقاح "سبوتنيك" الروسي

لقاح سبوتنيك الروسي
لقاح سبوتنيك الروسي
لقاح كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تبحث ترخيص لقاح "سبوتنيك" الروسي

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دبي - العربية.نت

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تبحث وكالة الأدوية الأوروبية ترخيص لقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد فيروس كورونا.

إلى ذلك، قال باحثون، إن تجربة روسية لاختبار مدى فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من عقار "سبوتنيك في" للوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا تحقق نتائج قوية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بمراجعة بحلول 15 مارس للقاحات التي تنتج في روسيا لمعرفة مدى فاعليتها في مقاومة السلالات الجديدة من كورونا التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم.

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وفي هذا السياق، قال نائب مدير المركز الذي يطور لقاح "سبوتنيك في"دنيس لوجونوف": "أظهرت دراسة جديدة يجريها مركز جماليا في روسيا أن إعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك في" تحقق نتائج جيدة جداً في الوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا".

وفي سياق آخر، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار النمساوي سبيستيان كورتز في اتصال هاتفي سابقاً، على عقد محادثات بشأن إيصال لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكورونا وإنتاجه بشكل مشترك، بحسب الكرملين.

وأفاد بيان صدر عن الكرملين: "تمّت مناقشة مسائل مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا بشكل مفصّل بما في ذلك احتمال إمداد النمسا بلقاح سبوتنيك في الروسي، إلى جانب التأسيس لإنتاجه بشكل مشترك".

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