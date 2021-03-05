.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ألمانيا.. ارتفاع الطلبيات الصناعية بفضل قوة الطلب الخارجي

من أحد المصانع في ألمانيا (أرشيفية- فرانس برس)
من أحد المصانع في ألمانيا (أرشيفية- فرانس برس)
اقتصاد أوروبا

ألمانيا.. ارتفاع الطلبيات الصناعية بفضل قوة الطلب الخارجي

متابع الغاء المتابعة

برلين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت مثلي ما كان متوقعا في يناير كانون الثاني، إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لزيادة 0.7%.

يأتي الارتفاع بعد انخفاض عُدل نزولا إلى 2.2% في ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت الطلبيات المحلية 2.6% على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 4.2%. وزادت العقود من منطقة اليورو 3.9%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

الأكثر قراءة

كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان
السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد
جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية
بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات
إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

قبل أن تذهب

سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

اكتشف المزيد