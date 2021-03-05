ألمانيا.. ارتفاع الطلبيات الصناعية بفضل قوة الطلب الخارجي

كشفت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت مثلي ما كان متوقعا في يناير كانون الثاني، إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لزيادة 0.7%.

يأتي الارتفاع بعد انخفاض عُدل نزولا إلى 2.2% في ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت الطلبيات المحلية 2.6% على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 4.2%. وزادت العقود من منطقة اليورو 3.9%.